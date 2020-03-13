{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Футболистов "Фламенго" проверят на коронавирус после заражения вице-президента клуба

Маурисиу Гомес де Матус недавно посещал тренировочный центр мадридского "Реала" в Испании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Игроков и тренерский штаб футбольного клуба "Фламенго" из бразильского Рио-де-Жанейро в пятницу проверят на коронавирус после того, как инфекция была обнаружена у вице-президента клуба Маурисиу Гомеса де Матуса. Об этом сообщила газета Globo.

По информации издания, функционер недавно был в Европе вместе с президентом клуба Родолфу Ландимом и еще одним коллегой. Как уточняется, все трое были в Испании, где посетили тренировочный центр мадридского "Реала".

Де Матус также сопровождал команду в ходе матча первого тура Кубка Либертадорес в Колумбии на прошлой неделе. Сам функционер ожидает подтверждающих анализов в одной из клиник Бразилиа, после того, как почувствовал недомогание, вернувшись с мероприятия с участием политиков и нескольких игроков "Фламенго".

На фоне распространения коронавируса в Бразилии Минздрав страны в пятницу рекомендовал отменить или перенести массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные. После этого было объявлено о том, что запланированные на ближайший уик-энд матчи первенств в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро пройдут без зрителей.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Глава IIHF 16 марта встретится с министром спорта Швейцарии по вопросу проведения ЧМ
Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС