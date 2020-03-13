Футболистов "Фламенго" проверят на коронавирус после заражения вице-президента клуба

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Игроков и тренерский штаб футбольного клуба "Фламенго" из бразильского Рио-де-Жанейро в пятницу проверят на коронавирус после того, как инфекция была обнаружена у вице-президента клуба Маурисиу Гомеса де Матуса. Об этом сообщила газета Globo.

По информации издания, функционер недавно был в Европе вместе с президентом клуба Родолфу Ландимом и еще одним коллегой. Как уточняется, все трое были в Испании, где посетили тренировочный центр мадридского "Реала".

Де Матус также сопровождал команду в ходе матча первого тура Кубка Либертадорес в Колумбии на прошлой неделе. Сам функционер ожидает подтверждающих анализов в одной из клиник Бразилиа, после того, как почувствовал недомогание, вернувшись с мероприятия с участием политиков и нескольких игроков "Фламенго".

На фоне распространения коронавируса в Бразилии Минздрав страны в пятницу рекомендовал отменить или перенести массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные. После этого было объявлено о том, что запланированные на ближайший уик-энд матчи первенств в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро пройдут без зрителей.