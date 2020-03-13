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Отмена соревнований из-за коронавируса

Пятеро футболистов и сотрудник медицинского штаба "Сампдории" заражены коронавирусом

В четверг коронавирус был выявлен у нападающего Маноло Габбьядини, в пятницу стало известно, что еще четверо игроков и клубный врач инфицированы
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© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 13 марта. Итальянский футбольный клуб "Сампдория" сообщил, что помимо нападающего Маноло Габбьядини, еще у четырех игроков и врача команды выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Сампдории".

Симптомы заражения зафиксированы у Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио Ла Гумины и Мортена Торсбю. Все игроки находятся на домашнем карантине, их здоровью ничего не угрожает. В четверг итальянский клуб сообщил, что коронавирус был обнаружен у Габбьядини.

"Руководством "Сампдории" незамедлительно приняты все требуемые меры: все помещения клуба закрыты, команда, сотрудники, которые могут быть заражены, находятся дома в изоляции. Все спортивные мероприятия приостановлены, а организационная работа проводится дистанционно", - сообщается в заявлении клуба.

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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