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Отмена соревнований из-за коронавируса

Товарищеский матч между сборными Германии и Италии по футболу отменен властями Нюрнберга

Власти города ранее запретили проведение мероприятий с участием более 100 человек

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Власти немецкого города Нюрнберг запретили из-за коронавируса проведение товарищеского матча с участием сборных Германии и Италии, который был запланирован на 31 марта. Об этом сообщил в пятницу Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте.

Власти Нюрнберга ранее запретили проведение мероприятий с участием более 100 человек. "Так как вместе с обеими командами, представителями тренерских штабов и СМИ следовало ожидать более 100 человек, отмена игры была неизбежна", - говорится в сообщении DFB.

Во вторник пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила, что матч с участием сборных Германии и Италии состоится, но пройдет без зрителей.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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