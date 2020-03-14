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Хоккей с мячом

В Иркутске построенный к ЧМ по бенди ледовый дворец готов к вводу в эксплуатацию

Тестовый хоккейный матч состоится во дворце уже 22 марта. На лед выйдут иркутские любительские команды, вход для зрителей будет бесплатным

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал" в Иркутске, в котором пройдут матчи перенесенного на октябрь чемпионата мира по хоккею с мячом, готов к вводу в эксплуатацию, в ближайшее время будет получено соответствующее разрешение. Об этом сообщили ТАСС в управлении капитального строительства Иркутской области.

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Матчи чемпионата мира по хоккею с мячом в группе А, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, перенесены на октябрь из-за распространения коронавируса нового типа. В городе под проведение чемпионата менее чем за два года построили новый ледовый дворец стоимостью 6,3 млрд рублей. Он сможет вместить около 6 тыс. зрителей.

"Разрешение [на ввод в эксплуатацию] будет получено где-то 15-16 марта. Ранее на объекте был залит тестовый лед, он уже растаял. Сейчас заливается лед постоянный - на 11 месяцев, под чемпионат мира", - сказал собеседник агентства.

Руководитель дирекции по подготовке к турниру, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко подтвердил ТАСС, что ледовый дворец практически готов к проведению чемпионата. По его словам, 22 марта, когда уже будет залит лед, там состоится тестовый хоккейный матч. В турнире примут участие иркутские любительские команды, его смогут посетить все желающие бесплатно.

"Все, кто придет в ледовый дворец, смогут посмотреть сооружение. Мы тем самым покажем, что у нас ледовый дворец был готов к чемпионату", - сказал Матиенко.

Как сообщал ТАСС, матчи группы В чемпионата проходили с 1 по 6 марта в Иркутске и Шелехове. Победителем стала сборная Венгрии. Организаторы чемпионата сейчас ведут переговоры с авиакомпаниями о возврате денег, потраченных на билеты для команд, в конце марта - начале апреля должны были выступить в группе А. Первая сборная должны была прибыть в Иркутск 22 марта. Перенос матчей группы А позволит приехать на турнир всем командам, в том числе сборной Казахстана, ранее отказавшейся от участия из-за ситуации с коронавирусом.

Теги
РоссияИркутская областьХоккей с мячом
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