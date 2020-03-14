Футболисты "Ривер Плейта" уйдут карантин и не сыграют в матче Кубка Суперлиги

ТАСС, 14 марта. Руководство аргентинского "Ривер Плейта" приняло решение ввести карантин для футболистов и сотрудников команды на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"С 14 марта клуб на неопределенный срок будет закрыт на карантин. Руководство команды следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и указам властей Аргентины. Предпринятые меры помогут сохранить здоровье футболистов, сотрудников клуба, членов их семей и тысяч людей, которые посещают матчи", - сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что несколько дней назад у одного из футболистов команды обнаружил симптомы заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Диагноз не подтвердился, но решение о карантине было принято из соображений безопасности. 14 марта "Ривер Плейт" должен был провести встречу Кубка Суперлиги против "Атлетико Тукуман".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли, в России зарегистрировано 45 случаев заражения.