Всемирная федерация бадминтона приостановила соревнования до 12 апреля

ТАСС, 14 марта. Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила турниры под своей эгидой по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турниры отменены в период с 16 марта по 12 апреля. BWF отмечает, что подобная мера повлияет на результаты отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, который заканчивается 30 апреля, об изменениях в правилах квалификации BWF сообщит дополнительно.

"После длительных консультаций мы приняли решение отменить или отложить все соревнования в указанный период из-за усиленных мер по борьбе с коронавирусом в странах и возникших логистических трудностей", - говорится в заявлении пресс-службы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.