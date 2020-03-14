СМИ: Этап Гран-при "Формулы-1" в Нидерландах будет отложен, в Испании - перенесен

ТАСС, 14 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Нидерландах будет перенесен на неопределенный срок, а Гран-при Испании будет отменен. Подобные меры примут по причине распространения коронавируса, сообщает журналист портала Formula Spy Томас Махер в Twitter.

Гран-при Нидерландов на трассе "Зандворт" запланирован на 1-3 мая 2020 года впервые после 35-летнего перерыва. Гран-при Барселоны должен пройти 8-10 мая.

"Мне сказали, что [этап на трассе] "Зандворт" и Гран-при Испании не состоятся в мае. Гран-при Нидерландов отложен, гонка в Барселона отменена, и на 2021 год у трассы нет контракта. Насыщенный график в июле-августе, финал сезона в Абу-Даби состоится 13 декабря", - говорится в сообщении.