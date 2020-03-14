СМИ: Этап Гран-при "Формулы-1" в Нидерландах будет отложен, в Испании - перенесен

ТАСС, 14 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Нидерландах будет перенесен на неопределенный срок, а Гран-при Испании будет отменен. Подобные меры примут по причине распространения коронавируса, сообщает журналист портала Formula Spy Томас Махер в Twitter.
Гран-при Нидерландов на трассе "Зандворт" запланирован на 1-3 мая 2020 года впервые после 35-летнего перерыва. Гран-при Барселоны должен пройти 8-10 мая.
"Мне сказали, что [этап на трассе] "Зандворт" и Гран-при Испании не состоятся в мае. Гран-при Нидерландов отложен, гонка в Барселона отменена, и на 2021 год у трассы нет контракта. Насыщенный график в июле-августе, финал сезона в Абу-Даби состоится 13 декабря", - говорится в сообщении.
Am told that Zandvoort and Spain will not be happening in May. Dutch GP postponed, Barcelona cancelled and no deal for 2021. Packed schedule through July August with season finale in Abu Dhabi Dec 13th. #F1— Thomas Maher (@thomasmaheronf1) March 13, 2020
В пятницу Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила об отмене австралийского этапа, который должен был стать первым в сезоне (13-15 марта). Также на неопределенный срок были перенесены Гран-при Бахрейна (20-22 марта), Вьетнама (3-5 апреля) и Китая (17-19 апреля).
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.