Матыцин: чирлидинг может быть включен в программу летней Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Включение чирлидинга - вида спорта, сочетающего элементы шоу с гимнастикой и акробатикой, возможно в программу летней Универсиады. Такое мнение высказал в субботу в Екатеринбурге на встрече со студентами Уральского федерального университета министр спорта России Олег Матыцин.

"Не знаю, как перспективы олимпийские, но перспективы в Международной федерации университетского спорта (под ее эгидой каждые два года проводятся летняя и зимняя Универсиады - прим. ТАСС) - это реальность. Мы рассматриваем это направление деятельности как очень важное, популярное, и у нас уже проводятся международные соревнования, Кубок мира среди университетов", - сказал Матыцин, занимающий также должность президента Международной федерации университетского спорта.

Как отметил министр спорта РФ, возможность включения чирлидинга в программу Олимпийских игр на данный момент не рассматривается.

Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду. Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, будет разыграно 247 комплектов наград, самое большое количество - в легкой атлетике.