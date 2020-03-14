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Массовый спорт

Центры студенческого спорта будут создаваться на базе федеральных университетов

Проект положительно скажется на программе развития спорта, считает Матыцин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Центры студенческого спорта в качестве пилотного проекта могут быть реализованы на базе федеральных университетов. Об этом сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече со студентами Уральского федерального университета.

"Мы рассматриваем проект программы, связанный с созданием центров студенческого спорта, и я предложил, и это тоже обсуждали с министром образования, начать реализовывать пилотный проект на базе федеральных университетов. Мировой опыт и мое глубокое убеждение говорят о том, что, создав систему и материально-технические условия в университетах для занятия спортом, будь то хоккей, футбол, индивидуальные виды спорта, мы обеспечим условия для студентов", - сказал Матыцин, занимающий также должность президента Международной федерации университетского спорта.

Он добавил, что сейчас в стране порядка 7 млн студентов, и если дать им возможность быть здоровыми и рассматривать спорт как часть успешной карьеры, то будет внесен значительный вклад в укрепление страны и в понимание того, что в будущем у России будет устойчивое развитие. "Но самое главное, если в университетах этот вопрос решить, то это положительно скажется на программе развития спорта", - отметил он.

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