Шипулин заявил, что Фуркад оставил невероятный след в истории биатлона

ТАСС, 14 марта. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин считает, что объявивший о завершении карьеры француз Мартен Фуркад является великим спортсменом, который оставил невероятный след в истории биатлона. Об этом Шипулин написал в своем аккаунте в Instagram.
31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
"Ты - великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием", - говорится в сообщении.
"Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством, но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом", - написал Шипулин.
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@martinfourcade ты — великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием. Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом! You are an absolutely great athlete. You’ve made a great impact on our sport. You have always been a very tough, but interesting competitor to me. I am proud and honored, that I had a chance to race against you. Today is the day you say goodbye to sport. You have taken this decision, while you are still at the top. You’re saying goodbye to biathlon in the right time, you’re doing this with honor and dignity. But for sure, biathlon will miss you. All the best in your new life!
Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.