Шипулин заявил, что Фуркад оставил невероятный след в истории биатлона

ТАСС, 14 марта. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин считает, что объявивший о завершении карьеры француз Мартен Фуркад является великим спортсменом, который оставил невероятный след в истории биатлона. Об этом Шипулин написал в своем аккаунте в Instagram.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

"Ты - великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием", - говорится в сообщении.

"Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством, но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом", - написал Шипулин.