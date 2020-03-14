"СКА-Нефтяник" сыграет с московским "Динамо" в финале чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 14 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" дома победил архангельский "Водник" со счетом 5:2 в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Хабаровске.

В первых двух матчах "Водник" и "СКА-Нефтяник" обменялись гостевыми победами. "СКА-Нефтяник" выиграл со счетом 5:3 в Архангельске, "Водник" победил со счетом 7:5 в Хабаровске.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 21 марта в Кемерово на стадионе "Химик". "СКА-Нефтяник" сыграет с московским "Динамо", которое по итогам полуфинальной серии оказалось сильнее красноярского "Енисея", одержав победы со счетом 9:1 и 6:2.

Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник", который побеждает на протяжении трех сезонов подряд. Самым титулованным клубом является "Водник", на счету которого девять чемпионских титулов.