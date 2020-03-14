Игры плей-офф ВХЛ в Татарстане и Тюмени пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Матчи плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Казани, Альметьевске (Республика Татарстан) и Тюмени пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

Данное решение было принято в связи с рекомендацией властей регионов проводить спортивные мероприятия без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

15 и 16 марта в матчах четвертьфинальной серии казанский "Барс" сыграет со "СКА-Невой" из Санкт-Петербурга ("Барс" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0). В Альметьевске 16 и 17 марта "Нефтяник" встретится с петербургским "Динамо" (счет в серии 1-1). Тюменский "Рубин" играет в серии с "Югрой" из Ханты-Мансийска, ближайшие два матча (16 и 17 марта) "Рубин" проведет в гостях ("Рубин" ведет со счетом 2:0).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.