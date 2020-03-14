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Зимние олимпийские виды спорта

Президент МОК Томас Бах поблагодарил Фуркада за продвижение олимпийских ценностей

31-летний французский биатлонист объявил о завершении карьеры в пятницу

ТАСС, 14 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил французского биатлониста Мартена Фуркада, который объявил о завершении карьеры, за продвижение олимпийских ценностей. Комментарий Баха приводит пресс-служба МОК.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

"Спасибо, Мартен, ты потрясающий олимпийский чемпион по биатлону и [чемпион] в продвижении олимпийских ценностей", - заявил Бах.

Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.

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Зимние олимпийские виды спорта
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