Президент МОК Томас Бах поблагодарил Фуркада за продвижение олимпийских ценностей

Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.