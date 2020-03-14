Президент МОК Томас Бах поблагодарил Фуркада за продвижение олимпийских ценностей

ТАСС, 14 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил французского биатлониста Мартена Фуркада, который объявил о завершении карьеры, за продвижение олимпийских ценностей. Комментарий Баха приводит пресс-служба МОК.
31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
"Спасибо, Мартен, ты потрясающий олимпийский чемпион по биатлону и [чемпион] в продвижении олимпийских ценностей", - заявил Бах.
"Thank you #MartinFourcade you are an amazing Olympic Champion, in #Biathlon and in the promotion of the Olympic Values" - IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/cTfSo7kTup— IOC MEDIA (@iocmedia) March 14, 2020
Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.