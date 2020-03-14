Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кемерове отменен из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским "СКА-Нефтяником" и московским "Динамо" не состоится в Кемерове из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом был запланирован на 21 марта. В субботу стало известно, что коронавирус нового типа подтвержден у двух жителей Кемеровской области.

"В Федерацию хоккея с мячом России поступило письменное обращение за подписью губернатора Кемеровской области о невозможности (отмене) проведения финального матча в Кемерове из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о переносе встречи нет.