Президент Футбольного союза Сербии инфицирован коронавирусом

ТАСС, 14 марта. Тест президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

"Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса", - говорится в сообщении.

Кокезу 42 года, он возглавляет ФСС с мая 2016 года. На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и России. Также россияне сыграют с сербами в группе 3 дивизиона B Лиги наций.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на 13 марта в Сербии зафиксированы 35 случаев заражения коронавирусом.