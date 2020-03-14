Комиссия атлетов призвала ВФЛА разъяснить позицию по поводу ограничений World Athletics

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призвала руководство организации четко разъяснить свою позицию в отношении ограничений со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на количество российских атлетов, которым позволят выступить на Олимпийских играх. Об этом сообщается на официальной странице комиссии спортсменов в Instagram.

В четверг совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом лишь 10 россиянам позволят выступать на Олимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы.

"Мы приветствуем возобновление выдачи нейтрального статуса российским спортсменам. Надеемся, что подобный шаг навстречу станет основой для поэтапного возвращения доверия к ВФЛА и российской легкой атлетике в целом. Однако комиссия с тревогой отмечает, что, несмотря на определенный прогресс ситуации в целом, столь жесткие ограничения на допуск нейтральных спортсменов на Олимпийские игры и чемпионат Европы 2020 года все еще ставят российских атлетов в неравные условия для отбора на крупнейшие соревнования нынешнего сезона, что противоречит спортивному принципу", - говорится в заявлении.

"Надеемся, что конструктивная позиция руководства ВФЛА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ и открытость к сотрудничеству с World Athletics позволят как можно скорее смягчить эти ограничения, а в перспективе и вовсе их устранить".

Комиссия спортсменов призывает российских легкоатлетов продолжать подготовку и выполнять олимпийские нормативы, а руководство ВФЛА четко разъяснить спортсменам свою позицию по данному ограничению и варианты выхода из ситуации", - добавляется в сообщении.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Чемпионат Европы по легкой атлетике запланирован на 26-30 августа.