IBU признал российского биатлониста Никиту Поршнева новичком года по итогам сезона-2019/20

ТАСС, 14 марта. Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии международного союза биатлонистов (IBU).

В общем зачете Кубка мира 24-летний Поршнев занял 39-е место, набрав 130 очков. В личных гонках минувшего сезона лучшим результатом россиянина стал финиш на 11-м месте в индивидуальной гонке 20 февраля на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Поршнев является бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в эстафете. Также он выиграл по одной медали каждого достоинства на зимней Универсиаде 2019 года.