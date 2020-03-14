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Бокс

Ограничение числа зрителей на олимпийском отборе по боксу в Лондоне пока не планируется

Отмечается, что на предварительных этапах соревнований зрители не будут допущены согласно изначальному регламенту

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ограничение количества зрителей пока не коснется отборочного турнира к Олимпийским играм в Лондоне по боксу. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"На предварительных этапах зрителей не будет, но это не связано с коронавирусом, это регламент. Пока ограничение не планируется", - сказал собеседник агентства.

В субботу в Лондоне стартовал отборочный турнир по боксу к Олимпийским играм в Токио. В первый день отбора на ринг выйдут три российских спортсмена - Расул Салиев, Альберт Батыргазиев и Иван Верясов.

По данным на 13 марта, в Великобритании зарегистрировано более 500 случаев заражения, 8 человек умерли. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

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