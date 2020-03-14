Тихонов не понимает, зачем Гараничева продолжают вызывать в сборную на Кубок мира

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не понимает, почему тренеры продолжают вызывать Евгения Гараничева в сборную России на этапы Кубка мира. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

В нынешнем сезоне Кубка мира 32-летний Гараничев занял 32-е место в общем зачете.

"Под другим руководством со стороны тренеров и федерации сборная может бороться очень серьезно, - сказал Тихонов. - Саша Логинов, у Матвея Елисеева очень хорошие задатки, Саид Каримулла Халили может лучше выступать, Светлана Миронова, Ларисе Куклиной добавить 30-40 секунд при нормальном тренировочном процессе, и результаты, я думаю, будут совершенно другие. Вот возили Никиту Поршнева и Гараничева - зачем, когда постоянно плохие результаты? Есть молодежь, которые каждый год победители и призеры чемпионатов мира среди юниоров, немцы и норвежцы накатывают свою молодежь, а мы возим других".