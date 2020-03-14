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Футбол в России

ФК "Зенит" вынужденно отменил послематчевые мероприятия для СМИ после игры с "Уралом"

Клуб принес извинения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" принял решение отменить послематчевые мероприятия для журналистов после домашней игры 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

На данный момент закончился первый тайм, "Зенит" выигрывает со счетом 4:0.

"Руководство клуба приняло решение ограничить доступ в спортивную зону, включая микст-зону и зал для пресс-конференций. В связи с этим послематчевые мероприятия для прессы отменяются. "Зенит" приносит свои извинения", - сообщил Макаренко.

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса с 16 марта по 30 апреля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

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