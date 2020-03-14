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Футбол в России

РПЛ примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России 17 марта

В заявлении лиги отмечается, что приоритетом является безопасность и здоровье людей

ТАСС, 14 марта. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России по футболу на общем собрании 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф - РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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Российский футбол
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