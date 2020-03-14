ТАСС, 14 марта. Российская фигуристка Алина Загитова готовила новый номер для показательных выступлений на чемпионате мира, который должен был пройти в Канаде, но был отменен из-за коронавируса. Об этом в Instagram написал хореограф Даниил Глейхенгауз.

"Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира как номинантка на премию "Оскар", - написал Глейхенгауз.