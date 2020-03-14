ТАСС, 14 марта. Российская фигуристка Алина Загитова готовила новый номер для показательных выступлений на чемпионате мира, который должен был пройти в Канаде, но был отменен из-за коронавируса. Об этом в Instagram написал хореограф Даниил Глейхенгауз.
"Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира как номинантка на премию "Оскар", - написал Глейхенгауз.
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Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все всё понимают, и здоровье превыше всего! Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия,Вперёд» 29 марта! #teamtutberidze #alinazagitova #daniilgleikhengauz #choreographer #health #bestrong
Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти 18-22 марта, соревнования состоятся не ранее октября.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя фигуристка не имела возможности отобраться на чемпионат мира.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.