Боец Гугов и его команда дисквалифицированы на два года за драку на турнире по ММА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский боец Алим Гугов и члены его команды дисквалифицированы за драку на турнире АСА Young Eagles 12. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Young Eagles Руслан Хамзаев.

"Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире Ислама Гугова и Беслана Жамурзова", - сообщил Хамзаев.

Как заявили в организации, на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Гугова и Джаддала Алибекова участники турнира спровоцировали потасовку, выскочив в клетку.

"Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта", - добавил Хамзаев.