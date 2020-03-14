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КХЛ

КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий в связи с ситуацией с коронавирусом

Лига консультируется с клубами и другими заинтересованными сторонами

ТАСС, 14 марта. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты своих дальнейших действий в связи с коронавирусом и консультируется с клубами по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении лиги.

В субботу стало известно, что хельсинкский "Йокерит" отказался от участия в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Во втором раунде финский клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

"Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом, - говорится в сообщении. - В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия. Учитывая повышенный интерес болельщиков к данной ситуации, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах лиги и клубов".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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