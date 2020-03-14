Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар в Канаде отменен из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

Чемпионат мира должен был пройти в канадском городе Келоуна с 18 по 25 апреля. Ранее были отменены мужской и женский чемпионаты мира по керлингу.

"Мы с большим сожалением и разочарованием отмечаем, что нам не удалось в 2020 году провести все наши главные чемпионаты мира по керлингу, - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Но жизненно важно помнить, что мы не одиноки в этом вопросе, так как другие спортивные организации по всему миру также должны принимать такие трудные решения. Нашим главным приоритетом всегда является здоровье и благополучие наших спортсменов, официальных лиц, болельщиков".

По последним данным, в Канаде вирус выявлен у 159 человек, один заразившийся умер. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли.