Международные соревнования по триатлону приостановлены до конца апреля из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Международный союз триатлона (ITU) приостановил проведение всех соревнований до 30 апреля из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эта мера включает также приостановку всех тренировочных лагерей, курсов и других мероприятий. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта.

ITU настоятельно рекомендовал всем национальным федерациям распространить эти меры на их территории, чтобы избежать распространения вируса. До конца апреля весь персонал ITU будет работать из дома.

"ITU будет продолжать работать в течение этого времени, чтобы попытаться перераспределить соревнования после 30 апреля. Также организация будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости в отношении олимпийских и паралимпийских квалификационных рейтингов", - отмечается в сообщении Международного союза триатлона.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.