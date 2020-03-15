Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится, но место его проведения не определено

ТАСС, 15 марта. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFС) не отменит из-за коронавируса бой между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ESPN сообщил президент UFC Дана Уайт.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс был запланирован в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио в четверг объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия. Руководство UFC рассматривало вариант перенести ближайшие турниры в Лас-Вегас, но в субботу Атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за коронавируса.

"У нас было несколько вариантов для этого боя, включая Неваду. Теперь этот вариант отпал, поэтому мы ищем другое место. Надеюсь в воскресенье у меня будет два варианта проведения этого поединка, - сказал Уайт. - Фанаты волнуются по этому поводу, не волнуйтесь, бой состоится".

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 2795, умерли 57 человек.