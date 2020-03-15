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Футбол в Италии

СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Холанд может стать игроком "Ювентуса"

Итальянский клуб сможет выкупить его в 2022 году без согласия "Боруссии"

ТАСС, 15 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинга Холанда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По данным портала, туринский клуб следит за выступлениями 19-летнего норвежца, рассчитывая в будущем пригласить его в свой состав. "Ювентус" может воспользоваться пунктом в контракте Холанда, согласно которому в 2022 году его можно будет выкупить за €75 млн, не согласовывая сделку с "Боруссией".

Действующий контракт норвежца с "Боруссией" рассчитан до июня 2024 года. В клуб из Германии Холанд перешел в январе из австрийского "Зальцбурга". За 11 игр в составе команды из Дортмунда норвежский нападающий забил 12 мячей.

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (за "Зальцбург" он отличился восемь раз, за "Боруссию" - два раза).

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии. Дортмундская "Боруссия" находится на втором месте в чемпионате Германии.

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