Филатов: один из российских шахматистов способен выиграть турнир претендентов

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Один из российских шахматистов способен одержать победу в турнире претендентов, шансы всех участников равны. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Турнир пройдет с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Церемония открытия состоится 16 марта. От России участие примут Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

"Верим и надеемся, что наши ребята проявят себя, - сказал Филатов. - Желаем успехов и, конечно, будем следить. У наших ребят шансы есть. Нынешний турнир очень ровный, собрался сильный состав участников, но и наши ребята крепкие. Будем болеть".

Победитель турнира претендентов в 2020 году встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.