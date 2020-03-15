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Отмена соревнований из-за коронавируса

Международная федерация пятиборья перенесла два этапа Кубка мира из-за коронавируса

Этапы должны были пройти в Болгарии в марте - апреле

ТАСС, 15 марта. Два этапа Кубка мира по современному пятиборью перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Этапы должны были пройти в Софии (Болгария) 25-29 марта и 2-5 апреля. Решение о переносе было принято по итогам телефонной конференции исполкома Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Отмечается, что софийские этапы планируется провести в первой половине мая. В ближайшее время UIPM примет решение о судьбе последующих международных соревнований, в том числе четвертого этапа и финала Кубка мира.

В Болгарии зафиксировано более 40 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 142 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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