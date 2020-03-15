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Отмена соревнований из-за коронавируса

В Молдавской федерации футбола считают, что об отмене матча с россиянами говорить рано

Встреча должна пройти в Кишиневе 31 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почетный президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану считает, что пока рано обсуждать отмену или перенос товарищеского матча между сборными России и Молдавии. Такое мнение Чебану в воскресенье высказал ТАСС.

Сборная России должна провести товарищескую игру с командой Молдавии 31 марта в Кишиневе, ранее было решено, что встреча из-за ситуации коронавирусом пройдет без зрителей. В воскресенье стало известно, что с 17 марта Молдавия закроет наземную границу и приостановит авиасообщение с другими странами.

"Все может быть, но всю информацию будем знать уже завтра. Сейчас тяжело что-то сказать, матч еще не отменился, что бы сейчас ни говорили. Все под вопросом, но мы готовимся, держим связь с игроками. Но все это зависит не от нас, будем подчиняться тому, что будет и в нашей стране, и в вашей стране", - отметил Чебану.

Из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запланированные на следующей неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Большинство футбольных чемпионатов Европы прерваны.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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