"Сочи" нанес "Краснодару" третье поражение в текущем сезоне РПЛ

ТАСС, 15 марта. "Сочи" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" без зрителей.

Голы в матче забили Кристиан Нобоа (47-я минута) и Андрей Мостовой (90). Эквадорец поражает ворота соперника второй матч подряд, всего на его счету четыре гола в чемпионате. Мостовой забил шестой мяч в текущем розыгрыше чемпионата, отличившись в третьей игре подряд.

Лучшим игроком матча признан форвард "Сочи" Александр Кокорин.

"Сочи" одержал третью победу подряд впервые в истории в матчах чемпионата России, "Сочи" проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. "Краснодар" потерпел первое поражение с 10-го тура (беспроигрышная серия команды в чемпионате составила 11 матчей - пять побед и шесть ничьих), когда уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 2:3, игра прошла 22 сентября 2019 года. "Краснодар" потерпел третье поражение в текущем сезоне РПЛ. В матче первого круга "Краснодар" разгромил "Сочи" со счетом 3:0.

"Краснодар" занимает второе место, в активе команды 41 очко в 22 матчах. "Сочи" находится на 11-м месте, набрав 24 очка после 22 матчей. В следующем туре 22 марта у "Краснодара" запланирован матч на домашней арене против московского "Динамо", 20 марта у "Сочи" - домашний матч с "Ростовом".