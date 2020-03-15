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Футбол в России

"Сочи" нанес "Краснодару" третье поражение в текущем сезоне РПЛ

Лучшим игроком матча признан форвард "Сочи" Александр Кокорин
Игрок "Сочи" Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игрок "Сочи" Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 15 марта. "Сочи" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" без зрителей.

Голы в матче забили Кристиан Нобоа (47-я минута) и Андрей Мостовой (90). Эквадорец поражает ворота соперника второй матч подряд, всего на его счету четыре гола в чемпионате. Мостовой забил шестой мяч в текущем розыгрыше чемпионата, отличившись в третьей игре подряд.

Лучшим игроком матча признан форвард "Сочи" Александр Кокорин.

"Сочи" одержал третью победу подряд впервые в истории в матчах чемпионата России, "Сочи" проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. "Краснодар" потерпел первое поражение с 10-го тура (беспроигрышная серия команды в чемпионате составила 11 матчей - пять побед и шесть ничьих), когда уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 2:3, игра прошла 22 сентября 2019 года. "Краснодар" потерпел третье поражение в текущем сезоне РПЛ. В матче первого круга "Краснодар" разгромил "Сочи" со счетом 3:0.

"Краснодар" занимает второе место, в активе команды 41 очко в 22 матчах. "Сочи" находится на 11-м месте, набрав 24 очка после 22 матчей. В следующем туре 22 марта у "Краснодара" запланирован матч на домашней арене против московского "Динамо", 20 марта у "Сочи" - домашний матч с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Краснодар22118336-2241
3Ростов21115538-3138
4Локомотив21115529-2438
5ЦСКА21105629-2235
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2168716-1926
10Урал2267926-4125
11Сочи22661026-2824
12Оренбург22651126-3623
13Рубин2258912-2223
14Крылья Советов21641122-2622
15Тамбов21641123-2722
16Ахмат22481016-2920

 

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