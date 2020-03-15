"Сочи" нанес "Краснодару" третье поражение в текущем сезоне РПЛ

ТАСС, 15 марта. "Сочи" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" без зрителей.
Голы в матче забили Кристиан Нобоа (47-я минута) и Андрей Мостовой (90). Эквадорец поражает ворота соперника второй матч подряд, всего на его счету четыре гола в чемпионате. Мостовой забил шестой мяч в текущем розыгрыше чемпионата, отличившись в третьей игре подряд.
Лучшим игроком матча признан форвард "Сочи" Александр Кокорин.
"Сочи" одержал третью победу подряд впервые в истории в матчах чемпионата России, "Сочи" проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. "Краснодар" потерпел первое поражение с 10-го тура (беспроигрышная серия команды в чемпионате составила 11 матчей - пять побед и шесть ничьих), когда уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 2:3, игра прошла 22 сентября 2019 года. "Краснодар" потерпел третье поражение в текущем сезоне РПЛ. В матче первого круга "Краснодар" разгромил "Сочи" со счетом 3:0.
"Краснодар" занимает второе место, в активе команды 41 очко в 22 матчах. "Сочи" находится на 11-м месте, набрав 24 очка после 22 матчей. В следующем туре 22 марта у "Краснодара" запланирован матч на домашней арене против московского "Динамо", 20 марта у "Сочи" - домашний матч с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|10
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|11
|Сочи
|22
|6
|6
|10
|26-28
|24
|12
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|13
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|15
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20