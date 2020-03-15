В Швеции из-за коронавируса завершили хоккейный сезон

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Федерация хоккея Швеции приняла решение о прекращении матчей национального чемпионата по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Шведской хоккейной лиги.

Прерваны и мужское, и женское первенства. Чемпионы определены не будут. Перемещений команд между дивизионами также не произойдет.

В субботу федерация провела специальное заседание, в котором участвовали представители всех лиг.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В Швеции число заразившихся выросло за сутки с 948 до 981, двое пациентов скончались.