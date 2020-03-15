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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" в 10-й раз выиграли Кубок России по гандболу

В финальный матче подмосковный клуб обыграл столичный "Спартак" со счетом 27:24

ТАСС, 15 марта. Подмосковный гандбольный клуб "Чеховские медведи" обыграл столичный "Спартак" со счетом 27:24 в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Фокин из "Спартака", на счету которого восемь голов.

В матче за третье место "Пермские медведи" (Пермь) обыграли "Акбузат" (Уфа) со счетом 37:29.

"Чеховские медведи" в 10-й раз стали обладателями трофея (2009-2013, 2015, 2016, 2018-2020). С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем чемпионата России, также в активе "Чеховских медеведей" шесть побед в Суперкубке России (2014-2019).

"Спартак" был создан в августе 2017 года, команда в третий раз стала серебряным призером Кубка России (2018-2020), также красно-белые по два раза становились серебряными призерами чемпионата и суперкубка страны.

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