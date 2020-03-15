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Сборные по футболу

Черышев-старший сомневается, что матчи футбольных сборных пройдут в срок

Россияне в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года должны провести товарищеские матчи с командой Швеции 28 марта в Стокгольме и 31 марта со сборной Молдавии в Кишиневе

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева и бывший нападающий национальной команды Дмитрий Черышев выразил сомнение, что игры сборных, запланированные на конец марта, состоятся. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года должна провести товарищеские матчи с командой Швеции 28 марта в Стокгольме и 31 марта со сборной Молдавии в Кишиневе. Обе игры из-за пандемии коронавируса пройдут при пустых трибунах. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов сообщил, что состав команды будет объявлен 18 марта, спустя день после видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций с участием 55 национальных ассоциаций. Международная федерация футбола уже объявила, что не будет обязывать клубы отпускать футболистов в сборную и рекомендовала перенести международные матчи, запланированные на март и апрель.

"Я сомневаюсь, что матчи состоятся, хотя предсказать этого не могу. Все национальные чемпионаты приостановлены, футболисты находятся в домашних условиях, игр, тренировочного процесса нет, - сказал Черышев. - Думаю, что игры сборных отменят. Нужно дождаться определенных объявлений, новостей, которые будут говорить нам о дальнейшей ситуации".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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