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Зимние олимпийские виды спорта

Юношеская сборная России в рекордный 11-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

В финале российская сборная оказалась сильнее команды Швеции со счетом 7:2

ТАСС, 15 марта. Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:2 в финальном матче чемпионата мира среди юношей (игроки не старше 17 лет) по хоккею с мячом. Турнир прошел в шведском Лидчёпинге.

У россиян дублями отметились Андрей Бусыгин и Иван Кондратьев, по голу в активе Владислава Федоренко, Артура Шельпякова и Владимира Михайличенко. Лучшим игроком встречи у сборной России признан Михаил Ширшов.

Турнир проводится с 1975 года, россияне стали чемпионами в 11-й раз, опередив по количеству побед команду Швеции (10). Еще по два раза побеждали сборные СССР и Финляндии.

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Зимние олимпийские виды спорта
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