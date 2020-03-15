Юношеская сборная России в рекордный 11-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

ТАСС, 15 марта. Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:2 в финальном матче чемпионата мира среди юношей (игроки не старше 17 лет) по хоккею с мячом. Турнир прошел в шведском Лидчёпинге.

У россиян дублями отметились Андрей Бусыгин и Иван Кондратьев, по голу в активе Владислава Федоренко, Артура Шельпякова и Владимира Михайличенко. Лучшим игроком встречи у сборной России признан Михаил Ширшов.

Турнир проводится с 1975 года, россияне стали чемпионами в 11-й раз, опередив по количеству побед команду Швеции (10). Еще по два раза побеждали сборные СССР и Финляндии.