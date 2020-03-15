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Колосков: перенос Евро-2020 на новый срок станет разумным решением в сложившейся ситуации

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков Василий Смирнов/ТАСС
Описание
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
© Василий Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Перенос матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года на другой срок станет разумным решением в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Планируется, что игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) отложил ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, 17 марта состоится видеоконференция с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. По информации французского издания L'Equipe, УЕФА на заседании объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

"Если такое решение будет утверждено, то оно будет принято на основе глубокого анализа ситуации, которая сложилась сегодня в Европе. Конечно, сейчас обстановка такая, что подобные мероприятия проводить невозможно - где-то сильные ограничения по зрителям, где-то играют при пустых трибунах, что-то вообще отменили. У меня есть ощущение, что чемпионат Европы перенесут на новые сроки, и это будет разумным решением", - отметил Колосков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Теги
Евро-2020Отмена соревнований из-за коронавируса
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