Бах проведет переговоры с национальными олимпийскими комитетами по вопросу коронавируса

ТАСС, 15 марта. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует провести экстренные переговоры с представителями национальных олимпийских комитетов по вопросу пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что переговоры пройдут 17 марта. Решение провести их принято для того, чтобы держать международные федерации, олимпийские комитеты и спортсменов в курсе ситуации. В ходе конференции МОК подведет итоги предпринятых мер по реагированию на коронавирус.

В начале марта исполком МОК постановил, что предстоящие летние Игры пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа. Бах обратился к спортсменам с призывом продолжать готовиться к Играм, несмотря на распространение коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.