Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 3 апреля из-за коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования под своей эгидой как минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении организации, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Новые даты проведения соревнований станут известны позднее. Отмечается, что UCI обратился в Международные олимпийский и паралимпийский комитеты с просьбой, чтобы квалификационный период на Игры в Токио был отменен задним числом с 3 марта. Подчеркивается, что это решение будет обеспечивать спортивную справедливость при присуждении олимпийских квот.

"Международная ситуация, связанная с коронавирусом, в последнее время резко обострилась, особенно в Европе, что подтолкнуло власти к принятию решительных мер, которые оказывают серьезное влияние на наш спорт в частности. Столкнувшись с этой беспрецедентной и меняющейся ситуацией, мы должны адаптировать и принять необходимые меры, чтобы гарантировать, насколько это возможно, безопасность людей на наших мероприятиях, а также спортивную справедливость. Благодаря решительным действиям, принятым в отношении международного календаря UCI и процедуры олимпийской квалификации, мы даем ожидаемые ответы людям в нашем спорте. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в свете текущей ситуации, требуют, чтобы все члены велосипедной семьи и олимпийского движения были сильными и сплоченными", - сказал президент организации Давид Лаппартьен.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.