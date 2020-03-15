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Футбол в России

Газизов: "Уфе" будет финансово сложно провести сборы в случае приостановки сезона

17 марта Российская премьер-лига примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футбольному клубу "Уфа" будет сложно в финансовом плане организовать дополнительные сборы в случае приостановки чемпионата России. Об этом генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал журналистам.

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Ранее было объявлено, что Российская премьер-лига (РПЛ) 17 марта примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России по футболу в связи с угрозой коронавируса.

"Очень много вариантов того, чем мы будем заниматься, если чемпионат остановят, - сказал Газизов. - Провести дополнительные сборы будет сложно финансово. В первую очередь это вопрос места проведения сборов, если опять ехать в Сочи, то там сейчас находится "Динамо", через два дня заезжает "Локомотив", то есть все занято. Нам придется, наверное, тренироваться у себя дома".

Гендиректор "Уфы" рассказал о мерах, которые принимаются в команде по борьбе с коронавирусом. "Каждые три-четыре часа проверяем температуру, сейчас никого нет из заболевших, у нас в начале января болели ребята, но после этого ничего связанного с простудой или ОРВИ не было. Может, приедем обратно, сдадим какие-то тесты. Мы все время летаем самолетами, зона риска есть", - отметил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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Российский футбол
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