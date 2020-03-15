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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Мексики по футболу приостановлен из-за коронавируса

В последнем до паузы в соревнованиях матче сыграют "Америка" и "Крус Асуль"

МЕХИКО, 15 марта. /ТАСС/. Проведение всех матчей в рамках чемпионата Мексики по футболу приостановлено из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении руководства высшего дивизиона чемпионата страны.

"Решение вступит в силу по завершении 10 тура <...>, который завершится встречей клубов "Америка" и "Крус Асуль", - указывается в документе. Проведение этой игры намечено на вечер воскресенья (утро понедельника по мск). Примерных сроков возобновления чемпионата обнародовано не было.

К настоящему времени число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 41, еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания. О первом случае заражения в республике власти объявили 28 февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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