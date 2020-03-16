Остаток сезона в чемпионате Австралии по футболу будет доигран без зрителей

ТАСС, 16 марта. Матчи оставшейся части чемпионата Австралии по футболу пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Австралии.

Последний, 29-й тур в чемпионате запланирован на 24 апреля. В настоящий момент в турнирной таблице лидирует "Сидней", который набрал 47 очков после 19 матчей. В первую тройку также входят "Мельбурн Сити" (37 очков, 21 матч) и "Веллингтон" из Новой Зеландии (36 очков, 20 матчей).

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.