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Отмена соревнований из-за коронавируса

Reuters: глава комиссии МОК по подготовке к Играм в Токио помещен в карантин

Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс EPA-EFE/BIANCA DE MARCHI
Описание
Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс
© EPA-EFE/BIANCA DE MARCHI

ТАСС, 16 марта. Руководитель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Олимпиады-2020, глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс будет помещен в карантин по возвращении в Австралию. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сообщению агентства, прибытие Коутса ожидается в среду. Он прилетит из штаб-квартиры МОК, которая находится в швейцарской Лозанне.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что с понедельника всем гражданам, прибывающим в страну из-за рубежа, необходимо будет самостоятельно изолироваться на 14 дней в рамках борьбы с распространением коронавируса. Коутс также является президентом Национального олимпийского комитета Австралии.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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