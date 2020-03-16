Глава высшего дивизиона чемпионата Испании Тебас считает, что турнир не будет доигран

ТАСС, 16 марта. /ТАСС/. Президент Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, Хавьер Тебас считает, что турнир не будет возобновлен после паузы, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает радиостанция Cope.

Футбольный чемпионат Испании был прерван 12 марта. В эфире радиостанции Тебас отметил, что нет смысла рассуждать на тему приостановки турнира, потому что, по его мнению, он не будет доигран.

"В чемпионате Испании зафиксировано два случая заражения. Мы разработали план действий на несколько недель вперед. При этом 95% сотрудников лиги работают из дома", - сказал Тебас, который также отметил, что у него лично никаких симптомов заражения коронавирусом нет.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31. По данным на вечер воскресенья количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 3544.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.