Российский шахматист Алексеенко рассчитывает бороться за победу на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко намерен бороться за победу на турнире претендентов, которая даст право сыграть в матче за шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он заявил журналистам.

"Безусловно, я буду бороться только за победу, ведь только первое место позволяет выйти на матч против чемпиона мира Магнуса Карлсена, настроение боевое, - сказал Алексеенко. - Хочу поблагодарить организаторов, FIDE [Международную шахматную федерацию] за предоставленную возможность выступить на турнире".

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге, во вторник будет сыгран первый тур. Помимо Алексеенко, который получил специальное приглашение от организаторов, Россию представят Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Также в турнире примут участие американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Планируется, что матч пройдет в Дубае.