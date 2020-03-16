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Турнир претендентов по шахматам

Российский шахматист Алексеенко рассчитывает бороться за победу на турнире претендентов

Победа на турнире даст право сыграть в матче за шахматную корону против чемпиона мира Магнуса Карлсена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко намерен бороться за победу на турнире претендентов, которая даст право сыграть в матче за шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он заявил журналистам.

"Безусловно, я буду бороться только за победу, ведь только первое место позволяет выйти на матч против чемпиона мира Магнуса Карлсена, настроение боевое, - сказал Алексеенко. - Хочу поблагодарить организаторов, FIDE [Международную шахматную федерацию] за предоставленную возможность выступить на турнире".

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге, во вторник будет сыгран первый тур. Помимо Алексеенко, который получил специальное приглашение от организаторов, Россию представят Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Также в турнире примут участие американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Планируется, что матч пройдет в Дубае.

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