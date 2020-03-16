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Отмена соревнований из-за коронавируса

Нестеров: игроки ЦСКА спокойно относятся к снятию "Барыса" и "Йокерита" с плей-офф КХЛ

Казахстанский и финский клубы приняли решение отказаться от участия в связи с эпидемией коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА спокойно относятся к отказу казахстанского "Барыса" и финского "Йокерита" от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за эпидемии, вызванной коронавирусом. Об этом журналистам заявил капитан армейцев Никита Нестеров.

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"Йокерит" и "Барыс" вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, но приняли решение сняться с дальнейшего розыгрыша. "Барыс" в четвертьфинале Кубка Гагарина должен был встретиться с новосибирской "Сибирью", а "Йокерит" - с петербургским СКА. ЦСКА во втором раунде плей-офф сыграет с "Динамо".

"Спокойно относимся к снятию двух команд, о СКА не думаем, у нас ближайший соперник - "Динамо". Мы готовимся в штатном режиме к серии с "Динамо", посмотрим, что решит КХЛ, но надо уже просто определиться. Без болельщиков тяжело настраиваться, мы же для них играем".

Серия между ЦСКА и "Динамо" стартует 18 марта. "В будущем надо подумать, как такие ситуации регламентировать. Можно же, например, и "Локомотив" вернуть. Потому что когда команды снимаются, ситуация не очень", - сказал защитник ЦСКА Богдан Киселевич.

"Нет такого, чтобы я боялся с кем-то играть из-за того, что он [коронавирус] может передаться. Стараюсь поменьше ходить в торговые центры и рестораны, больше времени проводить дома. У нас внутренняя мотивация всегда есть, когда выходишь на лед, без зрителей я никогда не играл. Мы не можем ни на что повлиять, надо готовиться и работать в штатном режиме, а там как скажет КХЛ, так и будет", - добавил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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