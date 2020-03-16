{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Ралли "Шелковый путь" полностью пройдет на территории России из-за коронавируса

Ралли-рейд пройдет с 3 по 11 июля
Грузовик российской команды "Камаз-мастер" на Красной площади после финиша российской части "Шелкового пути" - 2018 Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Грузовик российской команды "Камаз-мастер" на Красной площади после финиша российской части "Шелкового пути" - 2018
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Организационный комитет ралли-рейда "Шелковый путь" изменил маршрут из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Маршрут новой трассы будет полностью проложен на территории России, об этом сообщает пресс-служба ралли.

Первоначальный маршрут трассы "Шелкового пути" - 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Теперь ралли полностью пройдет на территории России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

На КНР пока приходится основная доля заболевших - 80,8 тыс. человек, из них 67,7 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. скончались. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года
Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые медали в парном разряде международного турнира по бадминтону в Великобритании.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС