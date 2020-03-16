Ралли "Шелковый путь" полностью пройдет на территории России из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Организационный комитет ралли-рейда "Шелковый путь" изменил маршрут из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Маршрут новой трассы будет полностью проложен на территории России, об этом сообщает пресс-служба ралли.

Первоначальный маршрут трассы "Шелкового пути" - 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Теперь ралли полностью пройдет на территории России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

На КНР пока приходится основная доля заболевших - 80,8 тыс. человек, из них 67,7 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. скончались. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.