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Олимпиада-2020 в Токио
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Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые медали в парном разряде международного турнира по бадминтону в Великобритании.
Владимир Иванов и Иван Созонов EPA-EFE/TIM KEETON
Описание
Владимир Иванов и Иван Созонов
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 16 марта. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые медали в парном разряде на международном турнире по бадминтону в Великобритании. Этот результат позволил спортсменам отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона России.

В полуфинале россияне проиграли будущим победителям Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ из Японии, серебряные награды достались индонезийцам Маркусу Гидеону и Кевину Сукамульо. . По итогам турнира Иванов и Созонов занесли себе в актив 8400 рейтинговых баллов, что сделало их недосягаемыми для ближайшего конкурента в олимпийском отборе в парном разряде.

"Конечно, хотелось золото. Но этот результат - безусловно, высокий, он принес нам не только радость, но и большое количество олимпийских очков. Теперь мы точно отобрались и поедем на Олимпийские игры в Токио, где будем иметь шанс показать свои силы", - сказал Иванов.

"Мы думали, что будем играть при пустых залах, но нет - народ пришел, смотрел и болел. Постараемся теперь оправдать все надежды на Олимпийских играх", - добавил Созонов.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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