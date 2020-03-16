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Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Фернандеш признан лучшим игроком февраля в чемпионате Англии

Игрок перешел в клуб в конце января

ТАСС, 16 марта. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком чемпионата Англии в феврале. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В голосовании 25-летний португалец опередил Маркоса Алонсо ("Челси"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал"), Доминика Калверт-Льюина ("Эвертон"), Мэтта Доэрти ("Вулверхэмптон") и Ника Поупа ("Бёрнли").

"С детства я мечтал играть за "Манчестер Юнайтед", выйти на поле стадиона "Олд Траффорд" - самая большая мечта в моей карьере, - сказал Фернандеш. - Когда переходишь в новый клуб, всегда хочется быстрее забить, и первый гол становится особенным. Неважно, в чьи ворота, важен сам гол. Я доволен своим стартом, но мне все еще нужно расти, чтобы стать лучше".

Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" 29 января. Стоимость трансфера составила €55 млн (по данным Transfermarkt). За английский клуб португалец провел девять игр, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В составе сборной Португалии атакующий полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

В составе "Спортинга" Фернандеш стал обладателем Кубка Португалии сезона-2018/19. Вместе с национальной сборной он выиграл Лигу наций в 2019 году.

"Манчестер Юнайтед" находится на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 45 очков после 29 игр.

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