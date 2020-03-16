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КХЛ

Капитан "Локомотива" Стаффан Кронвалль завершил карьеру

До перехода в КХЛ Кронвалль выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто", Вашингтон" и "Калгари"

ТАСС, 16 марта. Шведский защитник Стаффан Кронвалль, последним клубом которого был ярославский "Локомотив", объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведское издание Expressen.

"Я буду не раз прокручивать этот момент в своей памяти до конца жизни. Конец [карьеры] получился не таким, о каком бы я мечтал, но это моя история. Ярославль стал для меня вторым домом, я и моя семья всем очень благодарны", - сказал 37-летний Кронвалль.

Кронвалль выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Локомотив" с 2012 года, также он провел один сезон в составе череповецкой "Северстали". В общей сложности в КХЛ швед провел 553 игры, набрав в них 220 очков (59 шайб + 161 результативная передача). В нынешнем сезоне Кронвалль принял участие в 52 матчах, в которых набрал 10 очков (1+9). Ярославский клуб вылетел из плей-офф КХЛ, проиграв в серии первого раунда финскому "Йокериту" (2:4).

До перехода в КХЛ Кронвалль выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто", Вашингтон" и "Калгари". В составе сборной Швеции он стал чемпионом мира 2013 года, а также выиграл серебряные награды мирового первенства 2011 года.

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